Direção do Benfica está reunida. Demissão é cenário mais provável

A direção do Benfica está reunida. A demissão em bloco dos órgãos sociais e marcação de eleições antecipadas é o cenário em cima da mesa.

Depois da detenção do presidente Luís Filipe Vieira, no âmbito da operação “Cartão Vermelho”, Rui Costa assumiu interinamente o cargo e prometeu eleições antes do final do ano.

Depois de terminado o empréstimo obrigacionista e fechado o mercado de transferências, a direção encarnada decidiu avançar já para a demissão.

A cumprir-se, as eleições devem decorrer daqui a 45 dias, o que colocaria o ato eleitoral a 16 de outubro.

No final da reunião deverá haver um comunicado com todos os pormenores.