Benfica com eleições a 9 de outubro

O Benfica vai a eleições no dia 9 de outubro. Os órgãos sociais do clube anunciaram a demissão em bloco esta terça-feira.

A direção do Benfica esteve reunida esta quarta-feira, precisamente para decidir esta questão.

"No seguimento das conclusões alcançadas, e tendo também presente o calendário desportivo a que o Sport Lisboa e Benfica está obrigado até ao final do corrente ano, foi opinião unânime de todos os membros dos diversos Órgãos Sociais que se deveria partir para a marcação do ato eleitoral, destinado à eleição dos novos órgãos Sociais para os próximos quatro anos", lê-se no comunicado.

Segundo a nota da direção encarnada, "todos os membros dos órgãos sociais apresentaram o seu pedido de renúncia. O presidente da Mesa da AG, após consulta aos restantes elementos da Mesa, decidiu convocar a Assembleia Eleitoral para o próximo dia 9 de outubro. Em breve será apresentado aos sócios o Programa de todo o Processo Eleitoral".

A promessa de eleições antecipadas antes do fim do ano foi feita por Rui Costa quando assumiu o cargo de presidente interino após a detenção de Luís Filipe Vieira no âmbito do processo "Cartão Vermelho".

