Sampdoria não desiste de Seferovic

Seferovic ainda pode sair do Benfica para a Sampdoria. Ao que a Renascença apurou, há negociações ainda a decorrer. O ponta de lança, de 29 anos, terá recusado uma primeira abordagem dos italianos, relata o jornal "A Bola", mas a possibilidade de transferência do jogador não caiu.

Melhor marcador da equipa na época passada, com 26 golos, Seferovic poderá seguir o mesmo caminho de Carlos Vinícius, que está de saída para o PSV.

Seferovic esteve em destaque no Euro 2020, pela Suíça, iniciou a época a titular, mas uma lesão afastou do 11 inicial. O jogador participou nos primeiros minutos da época, em Moscovo, com o Spartak e regressou à competição no desafio com o Tondela, na 4.ª jornada do campeonato.

Além de Seferovic, Jesus conta com Darwin, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos e Yaremchuk para o centro do ataque. Opções suficientes, que abrem a possibilidade de saída do internacional suíço.