Oficial. Lázaro é reforço do Benfica

O Benfica confirmou, esta terça-feira, que Valentino Lázaro é reforço, por empréstimo do Inter de Milão. Na nota publicada no site, os encarnados não detalham se ficam com opção de compra sobre o defesa/extremo direito.

Internacional austríaco, de 25 anos, Lázaro é cedido pela terceira épocas consecutiva. O Benfica segue-se a Newcastle e Borussia Monchengladbach. Na temporada passada, na Alemanha, fez 28 jogos, marcou dois golos e fez duas assistências.

Destacado no Red Bulls Salzburgo, pelo qual foi pentacampeão austríaco, Lázaro, que também tem nacionalidade angolana, transferiu-se, em definitivo, para o Hertha de Berlim em 2018/19. O Inter contratou-o na época seguinte por uma verba acima dos 20 milhões de euros.

Fez apenas 11 jogos pelos italianos e agora terá nova oportunidade para se mostrar no Benfica.