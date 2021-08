Nuno Félix: "Lázaro é mais forte no processo ofensivo"

Valentino Lázaro, novo reforço para a defesa do Benfica, é "muito mais forte no processo ofensivo do que defensivo". A opiniao é de Nuno Félix, especialista em futebol alemão e consultor de vários clubes alemães em Portugal, em declarações a Bola Branca.

O lateral, austríaco de origem angolana, chega por empréstimo do Inter de Milão válido por uma temporada, com opção de compra.

"O Valentino Lázaro é um jogador muito mais forte no processo ofensivo do que defensivo. Tem uma capacidade atlética que lhe permite fazer todo o corredor mas a posição natural é de médio/extremo direito e é aí que ele consegue dar mais profundidade às suas equipas. Tem uma concentração competitiva interessante, é muito participativo e entrega-se ao jogo. No processo defensivo é menos reativo e ainda tem de evoluir um pouco na marcação aos adversários e no ponto de vista posicional", refere.



Jogador de grande

Nesta entrevista a Bola Branca, Nuno Félix explica que Lázaro está preparado para um clube com a dimensão do Benfica. É um jogador com dimensão de clube grande.



"Desde cedo, demonstrou capacidade para jogar num nível competitivo muito alto. É austríaco e vem da rede de prospeção da Red Bull. Apareceu no Salzburgo e depois esteve muito bem no Hertha de Berlim, na Bundesliga. Acabou por não ser feliz no Inter de Milão mas, no ano passado, fez uma temporada interessante no Borussia M´gladbach, apesar de algumas lesões", acrescenta.