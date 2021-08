O Benfica empatou 1-1, fora, contra as holandesas do Twente, em jogo da primeira “mão” da eliminatória da Liga dos Campeões femininos.

As encarnadas adiantaram-se no marcador com golo de Beatriz Cameirão, aos 18 minutos, mas sofreram um golo, aos 41 minutos, apontado por Kalma.

Na segunda parte não houve golos.

A segunda mão está agendada para o dia 9 de setembro e vai ser disputada no Caixa Campus, às 19h00.