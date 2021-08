Benfica e Braga negoceiam empréstimo de Chiquinho

Benfica e Sporting de Braga estão a negociar o empréstimo de Chiquinho, sabe a Renascença.

O médio de 26 anos não faz parte das escolhas de Jorge Jesus e ainda não somou qualquer minuto esta temporada. A cedência não deverá contemplar uma opção de compra.

Chiquinho chegou ao Benfica em 2019, depois de uma temporada de grande destaque no Moreirense. O médio foi bastante utilizado na sua primeira época, com Bruno Lage no comando técnico, tendo sido utilizado em 38 jogos.

Perdeu espaço com a chegada de Jorge Jesus e foi apenas titular duas vezes no campeonato na temporada passada. Sem espaço nas opções e com contrato por mais três épocas, até 2024, deverá rodar no Braga.

O Sporting de Braga procurava um médio, depois das saídas do capitão Fransérgio, para o Bordéus, assim como João Novais, para o Alanyaspor.

O clube minhoto trabalha nas últimas horas de mercado para fechar os últimos negócios, como a chegada de Diogo Leite, por empréstimo do FC Porto.