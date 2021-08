Benfica confirma empréstimo de Florentino Luís ao Getafe

Florentino Luís vai jogar no Getafe até ao final da época, por empréstimo do Benfica. O clube português confirma a transferência que já vinha sendo antecipada. O médio, de 22 anos, foi integrado no estágio dos lisboetas, chegou a ser convocado por Jorge Jesus, mas não foi utilizado.

O Getafe surgiu como principal interessado, mas nos últimos dias a Sampdoria também terá tentado a cedência do jogador. Florentino segue, no entanto, para a sua primeira experiência na liga espanhola.

Trata-se do segundo empréstimo consecutivo do internacional sub-21 português. Na temporada passada, Florentino foi cedido ao Mónaco, onde realizou apenas 11 jogos.

O seu novo clube, o Getafe, foi 15.º classificado da última liga espanhola e iniciou mal a época atual, com três derrrotas nos três primeiros jogos.