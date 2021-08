Vinícius muito perto de deixar o Benfica e reforçar o PSV

Ainda não é oficial, mas nos Países Baixos já dão como fechada a transferência de Carlos Vinícius do Benfica para o PSV.

Segundo os media, o PSV paga já 2,5 milhões de euros pelo empréstimo do avançado brasileiro e fica com cláusula de compra obrigatória de 50% do passe no final.

Não há ainda confirmação oficial por parte de nenhum dos clubes.

Vinícius esteve na época passada, por empréstimo, no Tottenham, clube pelo qual marcou 10 golos em 22 partidas.

Esta época foi pouco utilizado por Jorge Jesus no Benfica. No entanto, o treinador dos encarnados deixou elogios ao atleta, no final da partida contra o Tondela.