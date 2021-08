João Mário: "Cheguei ao Benfica com certeza e de consciência tranquila"

João Mário assume ter assinado pelo Benfica "de consciência tranquila", mesmo depois de ter sido campeão pelo rival Sporting na temporada anterior. Em declarações à BTV, o internacional português explica a adaptação ao clube encarnado.

"Sou uma pessoa bastante calma por natureza. Cheguei ao Benfica com a certeza daquilo que queria, de consciência tranquila. O facto de conhecer muitas pessoas que trabalham no Benfica ajudou, colegas que já tinham partilhado o balneário comigo na seleção. Tudo isto ajudou a que o meu início fosse tranquilo, e também tinha a convicção de que era importante entrar bem no Benfica e que as coisas me corressem bem", começa por dizer.

O médio reencontrou Jorge Jesus, com quem tinha trabalhado no Sporting. João Mário deixa rasgados elogios ao treinador.

"Tem uma exigência muito grande, não só ao nível de trabalho de campo, do treino, mas também com todo o clube. É uma pessoa ímpar porque consegue colocar uma exigência grande em todo o clube e isso é muito difícil no futebol. Sei do que falo, porque já passei por vários clubes. Sem dúvida que Jesus consegue pôr uma exigência muito grande com a sua presença. E isso não é fácil num clube tão grande como o Benfica", explica.

João Mário, de 28 anos, assinou a custo zero pelo Benfica após rescindir com o Inter de Milão. Assinou até 2026 e soma um golo e uma assistência em sete jogos. As boas exibições permitiram o regresso à seleção nacional.