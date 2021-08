Benfica. Taarabt suspenso por dois jogos e 23 dias

O médio Taarabt, do Benfica, foi suspenso por dois jogos e mais 23 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa, ainda, a expulsão do marroquino na final da Taça de Portugal entre Benfica e Sp Braga (0-2), no final da época passada.

O jogador das águias viu o cartão vermelho direto aos 93 minutos após um lance com Lucas Piazón, lance que depois extravasou com empurrões entre vários elementos.

Taarabt foi ainda castigado com mais 23 dias pelo desentendimento com Eduardo, membro da equipa técnica do Sp Braga.

O marroquino dos encarnados está fora dos jogos com Tondela, Santa Clara, Boavista, Vitória de Guimarães e Portimonense.

A informação foi avançada pelo jornal A Bola.