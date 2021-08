Lázaro a caminho do Benfica

Benfica e Inter de Milão chegaram a acordo para a transferência do lateral Valentino Lázaro, escreve o "Record" esta quinta-feira.

De acordo com a publicação, os clubes terão fechado um negócio para um empréstimo de duas temporadas, com uma cláusula de compra obrigatória a rondar os 8,5 milhões de euros. O jogador deverá chegar a Lisboa nos próximos dias para ser anunciado como reforço.

Lázaro, de 25 anos, é extremo de raiz, mas faz a posição de lateral direito, e deverá ser aí onde vai encaixar na equipa de Jorge Jesus. O plantel ficará, no entanto, com quatro jogadores para a posição: Diogo Gonçalves, que tem tido problemas físicos, Gilberto e André Almeida, um dos capitães que recuperou de uma grave lesão e que pode ainda jogar a central.

Segundo o jornal, a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões foi decisiva para o negócio, depois do clube assegurar uma importante quantia financeira.

Lázaro é internacional austríaco e fez formação no Grazer e no RB Salzburgo, clube onde fez as primeiras quatro épocas a nível sénior. Passou pelo Hertha de Berlim, onde se destacou, antes de reforçar o Inter de Milão.

O lateral não se afirmou no Inter e somou apenas 11 jogos, antes de ser cedido ao Newcastle e Borussia Monchengladbach. Na época passada somou dois golos e uma assistência em 28 jogos disputados na Bundesliga.