Roger Schmidt: "Benfica defende muito bem, não foi o nosso melhor jogo"

Roger Schmidt, treinador do PSV, reconhece que a sua equipa "não fez o melhor jogo" e lamenta a falta de eficácia frente ao Benfica, num jogo sem golos marcados e com as águias reduzidas a dez unidades após expulsão de Lucas Veríssimo.

"Depois do cartão vermelho foi difícil. Eles defenderam com muitos jogadores, criámos poucas oportunidades, mas temos de as concretizar", começou por dizer.

O técnico alemão deixa elogios à capacidade defensiva das águias e fala na pouca experiência da sua equipa.

"A equipa do Benfica é muito boa a defender e a partir do momento em que defendeu mais, nós não estivemos tão bem. Não fomos suficientemente fortes nas alas. Alguns jogadores são ainda muito jovens e não estão habituados a jogar a este nível. Não foi o nosso melhor jogo nesta fase de qualificação para a fase de grupos", termina.