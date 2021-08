Lucas Veríssimo pede desculpa pela expulsão contra o PSV

Lucas Veríssimo, defesa do Benfica, pediu desculpa por ter sido expulso na primeira parte do jogo frente ao PSV, em Eindhoven, onde o Benfica garantiu a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões com um empate sem golos.

Nas redes sociais, o brasileiro pediu desculpa aos adeptos, após ter visto um duplo amarelo, aos 8 e 32 minutos, que determinaram a expulsão.

"Peço desculpas a todos os adeptos pela expulsão e agradeço aos companheiros pela garra e dedicação durante todo o jogo. A vaga é nossa", escreveu, no Instagram.

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considera que a decisão da expulsão de Veríssimo pelo árbitro Slavko Vincic foi a mais correta.

"O jogo que fica marcado pela decisão da expulsão. Diria que o Lucas Veríssimo criou a tempestado para si. O primeiro amarelo é numa falta evidente. Aos 26 minutos, levou a bola para longe do local de uma falta e foi chamado à atenção. Aos 33 minutos, usa o cotovelo, os árbitros têm muita atenção à utilização dos braços. Era um segundo amarelo inevitavel", diz.

Lucas Veríssimo, de 26 anos, chegou ao Benfica em janeiro e é um dos indiscutíveis de Jorge Jesus. Soma quatro golos num total de 23 jogos disputados pelas águias.