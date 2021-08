Abel Xavier: "Jogadores compreendem a importância da Champions"

Abel Xavier sente que a equipa de Jorge Jesus está preparada para o jogo desta noite, em Eindhoven. Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português sublinha que "os jogadores compreendem a importância" de o clube estar presente na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Antevendo que o PSV voltará a querer mandar no jogo e chegar rapidamente à baliza adversária, tal como aconteceu na Luz, Abel Xavier aposta na continuidade do sistema de três centrais. "Sabemos que Grimaldo tem algumas lacunas do ponto de vista defensivo, nomeadamente no posicionamento, com jogadores que encara em velocidade no um para um", argumenta.

Daí que entenda que com um central canhoto - Morato ou Vertonghen -, e com capacidade de saída de bola, "Grimaldo fica numa posição mais confortável". O antigo internacional português espera um PSV "em largura e a esticar o jogo para os corredores [laterais]".