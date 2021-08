Morato agradece elogios a Jesus e lembra que também ouve "duras"

Jorge Jesus elogiou Morato e Morato não esconde que gostou de ouvir as palavras do treinador, que o considerou o melhor em campo no jogo com o PSV e previu grande futuro no Benfica. O central apreciou, mas lembra que também fica à escuta quando Jesus repreende.

"Sempre bom ouvir elogios, mas quando temos e ouvir 'duras' também ouvimos. Isso só me faz querer evoluir ainda mais", diz o jogador, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os holandeses, a contar para a 2.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões.