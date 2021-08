Jorge Jesus já tem Vertonghen. Darwin Nuñez treinou à parte

Vertonghen é a grande novidade no treino do Benfica. O central sofreu uma lesão muscular no segundo jogo com o Spartak de Moscovo e falhou os últimos três jogos da equipa. Vertonghen surgiu com os companheiros no relvado, no Seixal, mas resta a dúvida sobre se estará em condições de regressar já à competição, frente ao PSV, na terça-feira.

Na ausência de Vertonghen, Jesus já testou duas fórmulas: defesa a quatro com dois centrais e três centrais, com Morato no lugar do belga.