Jesus confirma regresso de Vertonghen à convocatória do Benfica

Jorge Jesus confirma o regresso do central, mas ainda não sabe como o poderá utilizar. O treinador reconhece que a experiência de Vertonghen, "mais profunda do que Morato", poderá ser importante, mas o jovem brasileiro tem dado uma boa resposta. Tanto assim que Jesus o considerou o melhor em campo no primeiro jogo com os holandeses .

Vertonghen regressou aos treinos sem limitações, depois de cerca de duas semanas afastado devido a uma lesão muscular, e está convocado para o jogo com o PSV, decisivo para a presença do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A principal preocupação do técnico do Benfica está relacionada com "os jogadores que fizeram 90 minutos em Barcelos", no sábado, com o Gil Vicente. Os três centrais utilizados - Otamendi, Lucas Veríssimo e Morato - estão nesse lote, daí que a condição física de Vertonghen, após a paragem, ganhe maior relevância.

Jesu foi ainda questionado, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, se Vlachodimos iria manter a titularidade. Uma pergunta "sem muito cabimento", considera, justificando que o guarda-redes grego "jogou todos os jogos e tem vindo a jogar bem".

Depois da vitória na 1.ª mão, por 2-1, o Benfica visita Eindhoven esta terça-feira, às 20h00, para o jogo da 2.ª mão. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.