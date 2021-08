Filipovic vai explicar a Radonjic "o que é o Benfica"

Zoran Filipovic revela, em declarações a Bola Branca, que gostou de ver Nemanja Radonjic assinar pelo Benfica.

O antigo ponta de lança dos encarnados foi treinador do reforço das águias nas seleções sérvias e afirma ter a intenção de ligar ao médio e "explicar-lhe o que é o Benfica".

À Luz chega "um bom rapaz, humilde", mas que "precisa de estabilidade", depois de algumas aventuras no futebol italiano, alemão e francês.

O extremo, de 25 anos, chega ao Benfica, por empréstimo do Marselha. Os clubes não divulgaram os valores do negócio, mas a imprensa desportiva nacional informa que os franceses recebem no imediato 900 mil euros e os encarnados ficam com uma cláusula de compra de cerca de 7 milhões de euros. Uma cláusula que passará a ser obrigatória, caso sejam atingidos objetivos previstos no contrato assinado entre os dois clubes.