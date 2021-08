"Feeling" de Jesus diz-lhe que o Benfica terá de marcar ao PSV para estar na Liga dos Campeões

O Benfica está na frente da eliminatória (2-1) com o PSV e um empate no jogo da 2.ª mão do "play-off", mesmo a zero, dá apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. No entanto, Jorge Jesus tem o pressentimento de que a sua equipa terá de marcar em Eindhoven para garantir a qualificação.

"O meu pensamento é sentir que temos de fazer golo, porque jogamos com um adversário que a qualquer momento pode marcar. É importante termos capacidade para marcar", sublinha, em conferência de imprensa.

A equipa entrará em campo "com uma ideia vencedora", mas bem consciente de que pela frente terá um PSV "com muito talento e bons jogadores". O treinador prevê momentos de dificuldade, "em que o adversário nos vai por a correr muito atrás da bola".