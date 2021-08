Diogo Gonçalves volta a ficar fora das opções do Benfica

Diogo Gonçalves volta a ficar fora das opções de Jorge Jesus no Benfica. O lateral-direito, que iniciou a época a titular, falha a convocatória, pelo segundo jogo consecutivo, depois de não ter viajado com a equipa para Barcelos, para defrontar o Gil Vicente.

Diogo Gonçalves foi titular nos dois jogos com o Spartak de Moscovo, com o PSV e com o Moreirense, partida em que foi expulso. Jesus prescinde de Diogo Gonçalves e chama Gilberto e André Almeida, para a posição.

Jan Vertonghen, como o treinador tinha antecipado, é a grande novidade na lista de embarque para Eindhoven. O central está recuperado da lesão que o afastou dos treinos nas duas última semanas.