Princípio de acordo entre Benfica e Marselha por Radonjic, anuncia jornal "L'Équipe"

“Fala-se em tantas certezas e depois vão para outros lados. Não tenho essa informação. Possivelmente vai sair um avançado nosso e temos de ajustar. Agora, temos vários jogadores, o 'scouting' do Benfica tem feito esse trabalho e portanto cá estamos para ver quem pode ajustar para quem sair. É capaz de sair um jogador e temos de pensar quer vai entrar outro", disse Jesus, numa referência a Waldschmidt, que está a ser negociado com o Wolfsburgo.

Questionado sobre a notícia, em Barcelos, na conferência de imprensa após o jogo com o Gil Vicente , o treinador do Benfica recusou comentar , por ainda não ter certezas.

O avançado alemão não foi convocado para a partida de Barcelos, que o Benfica venceu, por 0-2.

O interesse em Radonjic, de 25 anos, não é novo e o encaixe com a saída de Waldschmidt permitirá ao Benfica atacar o jogador do Marselha, que esteve cedido ao Hertha de Berlim, durante a segunda metade da época passada.

O extremo iniciou a sua formação no Partizan, mas transferiu-se para Roma ainda muito jovem. Jogou nos escalões de base dos italianos, mas nunca chegou à equipa principal. Foi cedido aos sub-20 do Empoli e estreou-se a nível sénior pelos sérvios do Cukaricki, sempre cedido pela Roma.

Em 2017/18, o Estrela Vermelha recebeu Radonjic, também por empréstimo, e o extremo fez 39 jogos e marcou sete golos. O clube sérvio adquiriu o passe, por 3 milhões de euros e transferiu o jogador para o Marselha por 12 milhões.

[notícia atualizada às 00h00]