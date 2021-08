Morato foi o melhor do Benfica frente ao PSV, elege Jesus

Morato recebeu uma injeção de moral administrada por Jorge Jesus, esta sexta-feira. O treinador do Benfica elege o central como o melhor jogador da partida com o PSV, para o "play-off" da Liga dos Campeões, que os encarnados venceram, por 2-1.

A revelação surgiu por meio de uma questão sobre Vlachodimos, eleito pela generalidade da crítica como o melhor da partida.

"A minha opinião é diferente. O Odysseas [Vlachdimos] fez um bom jogo, como toda a equipa do Benfica fez defensivamente. Mas para mim, o Morato foi o homem do jogo", destaca.

Jesus considera que Morato, de 20 anos, tem "capacidade para se afirmar no Benfica" e esclarece que não está surpreendido, "porque já o utilizámos no final da época passada".

Vlachodimos não recebe o troféu do treinador de melhor do Benfica, na partida com o PSV, mas fica com a garantia de que continuará a ser titular da baliza encarnada no próximo jogo, com o Gil Vicente.