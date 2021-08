Jorge Jesus sabe que é fonte de inspiração aqui e além-mar

É com naturalidade que Jorge Jesus se encara a ele mesmo como fonte de inspiração para outros treinadores. Ricardo Soares, do Gil Vicente, próximo adversário do Benfica, assumiu, esta sexta-feira, que Jesus é uma das suas "influências". "É um treinador que aprecio particularmente", revelou.

Jorge Jesus lida bem com o reconhecimento e entende-o como normal. O treinador do Benfica sabe que é fonte de inspiração e ressalva que não é só em Portugal.

"Temos sempre alguém que nos inspira. Sei que não é só ele, também fora de Portugal", comenta, considerando natural que aqueles a quem influencia pratiquem o futebol que idealiza.

No caso do Gil, de Ricardo Soares, Jesus reconhece que vê "parecenças" com a forma como as suas equipas jogam.

"Eu observo as equipas com que jogamos e vejo coisas ali em que digo: 'espera aí, eu já vi aquilo em qualquer lado'. Isso faz parte", reage.