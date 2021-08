Jorge Jesus garante que nunca pensou em Wendell para reforçar o Benfica

Em declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa, na apresentação de Wendell, lamentou a tentativa de desvio do jogador , por parte de outro clube. O presidente do FC Porto não identificou o clube, mas depreendeu-se, pela revelação do dirigente do Grémio, que se tratava do Benfica.

Jorge Jesus assegura que Wendell nunca esteve nos seus planos para reforçar o Benfica. O lateral-esquerdo, reforço do FC Porto, foi associado a interesse dos encarnados pelo presidente do Grémio , mas o treinador garante que "nunca foi um jogador pensado em qualquer situação".

Jesus esclarece que nunca teve interesse no reforço do FC Porto e assegurou que está "satisfeito com os dois laterais-esquerdos" do plantel, Grimaldo e Gil Dias.

O treinador reforça que o plantel de que dispõe neste momento lhe dá garantias, mas continua a dizer que há possibilidades de alterações, até 31 de agosto, sem se referir, em concreto, aos casos de Waldschmidt, pretendido pelo Wolfsburgo, e de Carlos Vinícius, que interessa ao Eintracht Frankfurt.

"Estou satisfeito com o plantel, mas este é um período em que, até a janela fechar, todas as equipas estão no mercado para equilibrar os seus plantéis. Estamos no mercado. Felizmente, o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem", conclui.