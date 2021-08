Simões aposta em Rafa para abrir porta da Liga dos Campeões ao Benfica

António Simões considera que Rafa poderá ser o elemento decisivo para ajudar o Benfica e garantir o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

A antiga glória do clube assistiu ao primeiro jogo com o PSV, a contar para o "play-off" da competição, que o Benfica venceu por 2-1, tirou notas positivas e negativas, mas o nome de Rafa, autor do primeiro golo, emerge da observação feita.

“O Rafa pode ser um elemento determinante para o segundo jogo. Não vi ninguém capaz de o agarrar. Ele pode ir-se embora, dar um pontapé no jogo e alterar as coisas por ações individuais”, avalia Simões, acrescentando que o avançado não poderá, no entanto, fazer tudo sozinho.

"Tem de ser ao mesmo tempo uma equipa composta, sólida, a defender bem. Não é necessário defender muito, mas defender com qualidade", pontua, em entrevista à Renascença.

"Fantástico", diz António Simões, seria o Benfica marcar primeiro em Eindhoven, tal como aconteceu na Luz, precisamente por intermédio do extremo português.