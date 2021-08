António Simões: "Já tínhamos saudades de ver um amarelo para o Jesus"

Motivo para António Simões exclamar que já tinha "saudades de ver um amarelo para Jesus!". A antiga glória dos encarnados, em declarações a Bola Branca , aludiu às queixas do 4.º árbitro e até saudou o regresso do JJ "mais energético".

Foi já em cima do minuto 90 que Felix Brych, o alemão que dirigiu o jogo entre Benfica e PSV, mostrou cartão amarelo a Jorge Jesus. Após vários avisos do 4.º árbitro ao treinador português, por sair da sua área técnica, saiu o castigo disciplinar.

O Benfica venceu o PSV, por 2-1, no jogo da 1.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões, e parte em vantagem para o desafio de Eindhoven, marcado para terça-feira. A prestação da equipa deixou algumas interrogações a Simões, que acredita que Rafa pode ser decisivo no encontro nos Países Baixos, para que a equipa portuguesa garanta presença na fase de grupos.

O Benfica joga em Barcelos, no sábado, às 18h00, em partida a contar para a 3.ª jornada da I Liga. Na terça defronta o PSV, para a 2.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.