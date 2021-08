Van Hooijdonk alerta para o perigo do "espaço" dado ao PSV

Cuidado com a "arma mortal" que é o espaço no ataque do PSV. O aviso parte de Pierre van Hooijdonk, antigo avançado holandês do Benfica.

Em declarações a Bola Branca, na antevisão do "play-off" da Liga dos Campeões, o ex-ponta de lança começa por destacar três futebolistas do conjunto de Eindhoven, mas também uma das mais recentes contratações das águias.

"Yaremchuk juntou-se ao Benfica, marcou-nos [aos Países Baixos] no Euro, e acrescenta algo à equipa. O Benfica tem jogadores fantásticos, mas tem também de ter cuidado, já que eles não se importam de ser atacados. Assim, têm mais espaço na frente, com o Madueke, o Gakpo ou o Zahavi. E isso pode ser uma arma mortal", alerta, garantido que a equipa de Jorge Jesus vai ter pela frente um conjunto em grande forma, de olhos postos na fase de grupos da prova milionária.



"Eles prepararam-se bem para este caminho importante rumo à Champions. Perderam dois jogadores cruciais: Dumfries, para o Inter de Milão, e Malen, para o Dortmund. Porém, o treinador mudou o sistema e passou a jogar em 4-3-3. No ano passado era 4-4-2. E começaram bem. Contra Galatasaray, Midtjylland e entre os dois jogos com o Midtjylland golearam o Ajax para a Supertaça. Portanto, estão muito bem. Praticam um tipo de futebol baseado no passe e fazem-no bem", reforla Van Hooijdonk.



"Dificil para o Benfica? Diria o mesmo para o PSV. Ambos tiveram azar com o sorteio. Os outros têm jogos mais fáceis, que Benfica e PSV", completa, o antigo futebolista.