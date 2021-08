Jesus e a vitória com o PSV. "Duas equipas que podem chegar longe na Liga dos Campeões"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acredita que a sua equipa fez um grande jogo na vitória por 2-1 frente ao PSV Eindhoven, duas equipas que deveriam estar na fase de grupos e que poderiam ter ambições de chegar longe na prova.

"São duas equipas que deviam estar na fase de grupos e podem ter ambições para chegar longe nesta Champions. Ganhámos a uma grande equipa, o Benfica fez um grande jogo, Jogámos muito bem, só uma grande equipa podia ganhar. Queríamos vencer, vencemos, vamos para o segundo jogo com dois resultados possíveis, podemos ganhar ou empatar. É melhor do que quando começamos o jogo", disse à Eleven Sports.

O treinador do Benfica acredita que as águias podem vencer na Holanda e lamenta o golo sofrido em casa.

"Os golos fora não contam num resultado direto, mas 2-0 seria muito melhor do que 2-1. Nesta fase, quando jogamos com estas equipas, já não conta muito casa ou fora, ambas as equipas podem ganhar em casa ou fora. Temos todas as condições para ir à Holanda e ganhar novamente", disse, à TVI24.

O técnico deixa elogios a Madueke, avançado do PSV Eindhoven: "Madueke é o jogador que joga sozinho. Vai no drible, quando a bola lhe entre, desequilibra, mas o Grimaldo esteve bem. Trabalhamos para haver segunda ajuda. O jogo não lhe correu tão bem como ele pode fazer, é o grande jogador desta equipa"