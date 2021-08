Jesus acrescenta Diogo Gonçalves à convocatória do Benfica

Diogo Gonçalves é a única novidade na lista de convocados do Benfica para jogo com o PSV, em comparação com as escolhas de Jorge Jesus para o encontro com o Arouca. O lateral-direito cumpriu castigo e volta a ser opção.

De fora fica Rodrigo Pinho, que, apesar de já estar recuperado de lesão, ainda não estará nas melhores condições para competir. Por lesão, falham a chamada Ferro, Vertonghen e Seferovic.