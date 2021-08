Benfica-PSV com lotação esgotada

O Benfica anunciou lotação esgotada para o jogo com o PSV, marcado para esta noite, no Estádio da Luz. Cerca de 20 mil espectadores vão estar nas bancadas no apoio à equipa de Jorge Jesus, no primeiro jogo do "play-off" da Liga dos Campeões, diante dos holandeses.

À imagem do que aconteceu no jogo com o Arouca, no sábado, os encarnados venderam todos os bilhetes disponíveis, no limite dos 33% da lotação máxima permitida pelas autoridades.

O Benfica-PSV é esta noite, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.