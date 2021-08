Shéu. “O Benfica está a mostrar consistência”

Na antecâmara dos dois jogos com o PSV para o “play-off” da Champions, Shéu diz que o atual Benfica já “mostra alguma consistência e isso é fundamental porque é o que pode sustentar o caminho a percorrer nesta temporada. Ganhar sem consistência pode não significar muito”.

Apesar das quatro vitórias nos primeiros quatro jogos da nova temporada, Shéu lembra que o importante “não é como começa, mas sim como acaba”, mas os sinais são positivos até porque “nas equipas em construção, como o do Benfica, há sempre algo da época anterior que tem de passar para a nova temporada”.

O primeiro dos dois jogos que garantem um lugar na Champions é já na quarta-feira à noite no estádio da Luz. Shéu alerta para a “necessidade do apoio dos adeptos” e para uma equipa a entrar em campo “totalmente concentrada”.

Shéu foi titular na equipa do Benfica que em 1989 perdeu nos penaltis a final da Liga dos Campeões, precisamente com o PSV. Será este um bom momento para a vingança? Shéu não concorda com este sentimento, até porque “a história não se pode rescrever”.