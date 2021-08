Rodrigo Pinho volta aos treinos no Benfica

Seferovic foi a primeira opção de Jesus, mas o suíço lesionou-se no primeiro jogo com o Spartak de Moscovo. Gonçalo Ramos, Waldschmidt e Yaremchuk têm sido as opções para a frente de ataque. Carlos Vinícius foi recurso frente ao Arouca; Darwin, tal como Seferovic, ainda está lesionado.

Rodrigo Pinho foi a grande novidade no último treino do Benfica antes do jogo com PSV, no Seixal. O ponta de lança está recuperado da lesão que impediu a sua utilização neste início de época e poderá ser opção para o "play-off" da Liga dos Campeões.

Também indisponíveis continuam Vertonghen e Ferro. Há apenas três centrais disponíveis e o treinador chamou Tomás Araújo, central da B, ao trabalho com a equipa principal. O mesmo acontecer com o lateral João Ferreira e com o médio-ofensivo Paulo Bernardo.

Jota também foi novidade no treino desta terça-feira. Está recuperado de problemas físicos, trabalhou sem limitações, mas não está inscrito na Liga dos Campeões. O extremo aguarda por uma definição do seu futuro, que poderá passar por nova cedência, depois de na época passada ter jogado no Valladolid.

O Benfica prepara o jogo da 1.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões, com o PSV. A partida acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, esta quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.