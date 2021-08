Morreu Paulão, ex-avançado do Benfica

O antigo futebolista angolano Paulão, que representou o Benfica, morreu aos 51 anos de idade.

O internacional angolano Paulo António Alves - Paulão para o mundo do futebol - vestiu a camisola dos encarnados entre 1995 e 1997. Participou em 27 jogos oficiais pela equipa principal e marcou três golos.

"Aos familiares e amigos do nosso antigo jogador, o Sport Lisboa e Benfica expressa as mais sentidas condolências em nome de toda a Família Benfiquista", refere uma nota de condolências do clube da Luz.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) também já manifestou o seu pesar pela morte de Paulão.

"O desporto nacional acaba de perder um dos seus ícones vítima de doença… Paz à Sua Alma, Eterno Paulão", refere a FAF.

Além do Benfica e da seleção angolana, Paulão vestiu a camisola de clubes como o Vitória de Setúbal, Académica de Coimbra, Sporting de Espinho, Petro de Luanda e Asa, onde terminou a carreira de jogador.