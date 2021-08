Jorge Jesus "extremamente satisfeito" com o plantel do Benfica

Jorge Jesus está "extremamente satisfeito" com o plantel do Benfica e Wendell não parece fazer parte dos planos do treinador, ainda que possa ter sido um nome que o clube teve em agenda.

O lateral-esquerdo do Leverkusen será reforço do FC Porto, depois de o presidente do Grémio ter revelado que o Benfica estava interessado. Jesus foi questionado sobre o mercado de transferências, e Wendell foi incluído na pergunta, e sem se referir diretamente ao jogador garante que o plantel atual lhe dá segurança.