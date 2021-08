"Benfica e PSV já deviam estar na fase de grupos da Champions"

Jorge Jesus lamenta que Benfica e PSV não possam estar em simultâneo na fase de grupos da Liga dos Campeões. Adversários no "play-off", os dois clubes, defende o treinador dos encarnados, "são equipas à imagem das grandes equipas da Champions".

"São duas equipas que já deviam estar na fase de grupos. São duas equipas que se podem bater com os grandes candidatos a vencer a Champions", diz Jesus, em conferência de imprensa.

O treinador considera que as duas equipas partem em pé de igualdade para estar eliminatória e pela frente espera encontrar um PSV "super ofensivo". "Espero um PSV muito agressivo ofensivamente, com jogadores na frente com muito talento individual", alerta.



Jesus destaca, em particular, o alemão Mario Gotze, "um criador forte do jogo do PSV", a quem o Benfica "não pode dar muito espaço".