André Almeida preparado para jogar a central no Benfica

André Almeida está pronto para ser utilizado como central, num sistema de três defesas, respondendo às limitações que o Benfica tem neste momento, pelas ausências de Vertonghen e Ferro, lesionados.

Jorge Jesus tem apenas três centrais disponíveis - Otamendi, Lucas Veríssimo e Morato -, mas pode contar com André Almeida, regressado à competição após 10 meses de recuperação de lesão, como alternativa.

O capitão recorda que "o Benfica joga com três centrais desde a segunda metade da época passada" e, apesar de "não ter treinado no campo, treinava na sala". André Almeida estudou e apreendeu a forma como a equipa joga e garante que estará pronto para jogar "na posição que o 'mister' entender".

Ao lado do jogador, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com PSV, Jorge Jesus não avançou em que posição está a pensar encaixar André Almeida, mas deixou claro que se trata de "um jogador importante para o Benfica nas diferentes estratégicas da equipa".

"O André Almeida não joga só na direita. Joga na direita, joga na esquerda, como médio-defensivo, joga como central. Joga sempre bem, seja qual for a posição", acrescenta, lembrando que o capitão precisará de tempo para recuperar "a confiança e competitividade" que perdeu, em resultado da paragem prolongada.