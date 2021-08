André Almeida e os “300 dias de uma das batalhas mais duras”

O capitão do Benfica, André Almeida, deixou mensagem de agradecimento depois de quase 10 meses afastado dos relvados devido a lesão grave.

“300 dias de uma das batalhas mais duras que a vida me deu. Uma caminhada muito longa, desgastante e dolorosa que me testou ao máximo. Quero agradecer a todos aqueles que caminharam lado a lado comigo. A todos aqueles que no estádio e em casa acarinharam o meu regresso”, escreve o polivalente defesa encarnado acompanhando um vídeo.

Almeida acrescentou que “é inexplicável o quão especial e importante é para mim estar de volta”.

O experiente jogador das águias jogou cerca de meia hora na partida contra o Arouca e foi alvo da ovação da tarde no estádio da Luz.