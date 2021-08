Jorge Jesus. “Não se pode falhar tantos golos”

O treinador do Benfica estava feliz com a vitória diante do Arouca e o regresso dos adeptos às bancadas. Lamentou, no entanto, as muitas oportunidades desperdiçadas.

"Duas coisas muito importantes. A vitória e regresso dos nossos adeptos. É outra história. E temos sempre mais um jogador. Adeptos ajudam muito a equipa a ter de lutar pelo golo, independentemente de se ter tornado fácil. Não se pode falhar tantos golos. Há jogos que não vais ter tantas oportunidades e fomos pouco eficazes em momentos de golo fáceis", referiu, à BTV.

Jorge Jesus acrescentou que “O Arouca com 11 ou com 10 iria sempre defender. Com menos um foi igual. Quando tinham bola faltou-lhes um homem para poder sair e tornou-se mais fácil para nós".

O técnico acrescenta que "deu para lançar o André [Almeida], era o que queríamos, pelo menos meia hora. Deu para rodar outros que não jogaram com o Spartak. Notou-se nos últimos 15 minutos alguns jogadores com alguma dificuldade de dar velocidade ao jogo. Mas com isto ganhas um plantel que está sempre em competição. Hoje joga um, amanhã joga outro".

Questionado sobre os dois sistemas que a equipa tem utilizado, Jesus garante que os jogadores estão preparados.

"Já assimilaram. Não tenho dúvida nenhuma. No ano passado fizemos a primeira volta em 4-4-2 e a segunda em 3-4-3, a equipa sente-se confortável nos dois sistemas”.

O treinador deixou ainda elogios a Yaremchuk. "Está há poucos dias connosco, esta a adaptar-se. Não é fácil conhecer ideias da equipa, que joga em dois sistemas e com movimentações diferentes do ponta de lança. Para o tempo que esta a treinar, aquilo que fez, golo e assistência, foi uma nota boa."