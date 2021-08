Getafe entra na corrida por Florentino Luís

Florentino Luís está nos planos do Getafe e, de acordo com o jornal espanhol "Marca", o clube de Madrid está a negociar um acordo de empréstimo com o Benfica.

Florentino está integrado no plantel de Jorge Jesus, depois de ter jogado no Mónaco na época passada, sem grande impacto. O médio, de 21 anos, ainda não foi utilizado esta temporada, mas tem sido convocado pelo treinador dos encarnados.

Segundo a notícia da "Marca", Florentino passou a ser prioridade do Getafe, depois de terem falhado a contratação do mexicano Luis Romo, do Cruz Azul.

Florentino Luís tem contrato com o Benfica até 2024.