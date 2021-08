Lucas Veríssimo chamado à seleção do Brasil. Raphinha em estreia

Lucas Veríssimo está convocado por Tite para a seleção brasileira, para os jogos com Chile, Argentina e Peri, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.

O central do Benfica ainda não tem qualquer internacionalização, mas não é a primeira vez que é chamado. Será, contudo, a primeira vez que vai integrar o estágio, depois de ter falhado a primeira convocatória, devido a lesão. Uma situação que acabou por hipotecar as suas possibilidades de estar na Copa América, onde esteve o seu companheiro no Benfica, Everton Cebolinha, que agora fica de fora.

Tite optou por chamar alguns dos jogadores que foram campeões olímpicos, mas a maior novidade é Raphinha, antigo jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães, agora no Leeds United.

Raphinha, Lucas Veríssimo, Claudinho, Guilherme Arana e Matheus Cunha espreitam a possibilidade de se estrearem pela seleção principal do Brasil.

O Brasil lidera a fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022, com 18 pontos - seis jogos, seis vitórias.

Lista de convocados

Guarda-redes: Alisson, Éderson e Weverton;

Defesas: Dani Alves, Danilo, Alex Sandro, Guilherme Arana, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva;

Médios: Bruno Guimarães, Claudinho, Casemiro, Éverton Ribeiro, Fred, Lucas Paquetá e Fabinho;

Avançados: Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha e Richarlison.