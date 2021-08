Jesus: "João Mário trouxe mais estabilidade ao Benfica"

Jorge Jesus comenta a relevância de João Mário no crescimento da equipa, em comparação com a época passada, e reconhece que o antigo médio do Sporting "deu mais estabilidade à equipa".

As três vitórias alcançadas no arranque da época - duas com o Spartak de Moscovo e uma com o Moreirense - configuram o melhor começa de Jesus no Benfica. "Um sinal de que este ano estamos melhor do que no ano passado", conclui o técnico.

O próximo obstáculo dos encarnados é o Arouca, que visita a Luz, este sábado, a partir das 18h00. Um adversário que, salienta o treinador, pode causar dano com as armas que possui.

"Não temos um conhecimento profundo do Arouca. São fortes na bola parada, saem bem para o contra golpe e podem surpreender-nos. Mas o Arouca também de se preocupar muito com o Benfica. Nós, pelo nosso lado, olhamos para o nosso rival com humildade e respeito. No futebol, os melhores não ganham sempre. Estamos numa modalidade em que em qualquer momento podemos ser surpreendidos", alerta.