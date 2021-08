Ausência de Vertonghen não obriga Jesus a mudar de sistema

"Não é por causa do Vertonghen que temos de alterar o sistema", diz Jesus, recordando que, além do belga, Ferro também está lesionado.

O brasileiro entrou para o lugar do belga no jogo com o Spartak de Moscovo e poderá ter a primeira oportunidade, este sábado, como titular.

Jorge Jesus dá a entender que vai manter o sistema tático de três centrais, no jogo com o Arouca, mesmo não tendo Vertonghen, lesionado, e tendo apenas três centrais disponíveis: Otamendi, Lucas Veríssimo e Morato.

Certo é que, tal como a Renascença avançou, Umtiti, do Barcelona, não é opção. "Esse tipo de jogadores está fora da nossa órbita", justifica, numa alusão aos custos que estariam envolvidos na contratação do campeão do mundo pelo França.

O Benfica recebe o Arouca, este sábado, às 18h00, sem Vertonghen, Ferro e André Almeida, lesionados. Diogo Gonçalves, expulso com o Moreirense, cumpre castigo. Morato e Gilberto são os candidatos a um 11 que, ao que tudo indica, voltará a apresentar três centrais.

Os encarnados jogaram com o Spartak de Moscovo, na quarta-feira, jogam na próxima quarta com o PSV, para a 1.ª mão do "play-off" de acesso à Liga dos Campeões, e Jesus volta a admitir rotação na equipa.

O jogo com o Arouca, a contar para a 2.ª jornada da I Liga, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.