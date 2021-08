Umtiti não é alvo do Benfica

O Benfica não está interessado na contratação do defesa-central Umtiti, confirmou Bola Branca.

De acordo com as informações recolhidas, a direção do clube encarnado não olha para o central francês como opção, mesmo que a lesão de Jan Vertonghen obrigue a uma ida ao mercado. O francês não está ao alcance e, por isso, não é desejado.

Campeão do mundo pela França em 2018, Umtiti aufere um salário a rondar os 10 milhões de euros, por época. Outra questão que os encarnados terão de ponderar é a condição física do jogador, uma vez que as últimas épocas têm sido marcadas por algumas lesões.

Na temporada passada dez apenas 16 jogos pelo Barcelona, na anterior realizou 18 jogos e em 2018/19 participou em 15 partidas. Contratado ao Lyon em 2016, por 25 milhões de euros, Samuel Umtiti cumpre a sexta temporada em Camp Nou.

Utilizado noTroféu Joan Gamper, frente à Juventus, o central foi assobiado pelos adeptos que o consideram um dos responsáveis pela saída de Messi, devido ao seu salário.

Jorge Jesus tem, neste momento, cinco centrais no plantel: Otamendi, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Ferro e Morato. Vertonghen e Ferro estão lesionados e a manter a intenção de jogar com três centrais de início, o treinador necessitará de um reforço.

Vertonghen lesionou-se no gémeo da perna esquerda no jogo com o Spartak de Moscovo e é baixa para os próximos desafios dos encarnados, inclusivamente o encontro com o PSV, a contar para a 1.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões.