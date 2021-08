Espanhol José Maria Pazos é o novo treinador de futsal do Benfica

José Maria Pazos, conhecido por Pulpis, é o novo treinador da equipa de futsal do Benfica. O espanhol, de 47 anos, sucede a Joel Rocha, que saiu da Luz no final da temporada passada.

Pulpis era selecionador da Tailândia, cargo que ocupava pela quinta temporada consecutiva, depois de ter passado pela seleção do Uzbequistão, país onde também orientou o Ardus. O treinador espanhol estava desde 2008 no continente asiático, tendo também sido selecionador do Vietname e campeão da Tailândia, pelo Chonburi.

A sua carreira, todavia, começou no seu país, onde treinou Lobelle Santiago, Melilla, Prone Lugo, Muebles Caloto, El Pozo Valencia e o Pubela. Pelo meio teve uma experiência no Orkan Zagreb, da Croácia.

O galego de Lugo chega ao Benfica com a certeza de que vai trabalhar numa das "melhores ligas do mundo, junto com a brasileira, espanhola e russa".

"A cada ano o nível aumenta, com as equipas a reforçarem-se. Não vai ser fácil, mas assumimos esse desafio e vamos tentar ter bons resultados. Sabemos que é uma época complicada, porque temos o Mundial e o Europeu. Há sete jogadores que não vão estar connosco até a poucos dias de começar a liga. Assumimos isso, temos de nos adaptar, e a pouco e pouco vamos impor a nossa formar de jogar e a nossa ideia de como defender e atacar", afirma o treinador, em declarações publicadas no site do Benfica.