"Difícil", mas Benfica pode "ultrapassar" o PSV, confia Chiquinho Carlos

"Sei que é difícil, mas acredito que o Benfica tem todas as condições. Pelas contratações feitas, como o João Mário, e pelos jogadores que já tinha lá, como o Pizzi, o Rafa Silva...", começa por dizer o ex-jogador luso-brasileiro, que destaca "Rafa, pela velocidade" no atual grupo benfiquista.

Em declarações a Bola Branca , Chiquinho, de 58 anos, assenta a sua confiança no grupo de atletas que Jorge Jesus tem esta época à disposição.

O antigo atacante dos encarnados, titular na final com o conjunto de Eindhoven, em 1988, lança desde já o reencontro entre águias e camponeses.

Chiquinho Carlos confia que, apesar do poderio demonstrado pela equipa holandesa na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica "tem todas as condições" para ultrapassar o PSV e estar na fase de grupos.

O Benfica terá o PSV pela frente, como último obstáculo para entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, o primeiro objetivo da temporada. Os encarnados eliminaram o Spartak de Moscovo , na 3.ª pré-eliminatória, após duas vitórias por 2-0. O PSV afastou o Midtjylland , da Dinamarca, também com um resultado agregado de 4-0. Depois dos 3-0 da 1.ª mão, os holandeses venceram fora, por 1-0, com golo de Bruma.

Também de acordo com Chiquinho Carlos, "os três centrais que têm jogado têm demostrado a sua qualidade e tem sido difícil para as outras equipas fazerem golo". "Têm qualidade, como outros que têm entrado, e mostram qualidade. E, por isso, o Benfica pode fazer uma boa época e lutar pelo título", reforça.

Antes do PSV, o Arouca sem Vertonghen, mas também sem dramas

O central internacional belga, Jan Vertonghen, lesionou-se diante do Spartak e vai falhar a segunda jornada da Liga, sábado em casa, contra o Arouca. Todavia, na opinião de Chiquinho, Morato é mais um que dá garantias. Seja numa linha de três centrais, seja no esquema tradicional de apenas dois jogadores no eixo defensivo.

"Acho que [Jorge Jesus] vai resolver bem. Num esquema ou noutro, o jogador [Morato] que entrou ontem [terça-feira] entrou bem. Claro que Vertonghen vai fazer falta, mas os que forem chamados têm condições para ajudar o Benfica", remata o antigo avançado das águias.

O Benfica joga no Sábado com o Arouca e na quarta-feira recebe o PSV na quarta-feira, 18 de agosto, às 20h00, para o jogo da 1.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões.