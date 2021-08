Toni prevê "corte" no número de avançados do Benfica

Seferovic tem sido associado à Roma, bem como Darwin Nuñez, que também estará nos planos do Brighton; Carlos Vinícius, por sua vez, não tem sido sequer utilizado por Jorge Jesus e há interessados na Europa e no Brasil

"Se contarmos os avançados do Benfica, vemos que há um número elevado. O Benfica anda a estudar situações que possam surgir para ficar com número de qualidade, mas não elevado, para responder à época", afirma Toni, em entrevista à Renascença .

Toni faz as contas e conclui que o Benfica tem avançados a mais neste momento. O antigo treinador dos encarnados considera que a direção e Jorge Jesus estão a trabalhar para encurtar o plantel, mas, com o mercado aberto até 31 de agosto, o processo deve ser gerido, mediante o evoluir de cada situação.

Certo, reforça, é que "até 31 de agosto, a estrutura do Benfica estuda a redução do plantel".

Yaremchuk, contratado por 17 milhões de euros , e Gonçalo Ramos , "a dizer 'contem comigo'", têm, aparentemente, lugar garantido no plantel. Toni observa que o contexto indica que Carlos Vinícius é um dos que está de saída.

Confiante no apuramento e feliz pelo regresso à Luz

Enquanto equilibra o número de jogadores à sua disposição, Jorge Jesus procura alcançar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O primeiro obstáculo poderá ficar definitivamente ultrapassado esta noite, frente ao Spartak de Moscovo.

A equipa portuguesa entra em campo com uma vantagem de dois golos, depois da vitória no encontro da 1.ª mão na Rússia, e Toni está convicto de que que irá "carimbar a passagem ao 'play-off'".

"É um Benfica confiante, personalizado (...) As expetativas são as melhores, fruto dos indicadores que a equipa deu em Moscovo e na primeira parte do jogo de Moreira de Cónegos", argumenta.

Além disso, a equipa terá, pela primeira vez em ano e meio, apoio do público nas bancadas do Estádio da Luz e entre os adeptos estará Toni.

"Saúdo o regresso dos adeptos e lá estarei a marcar a minha presença no regresso dos adeptos ao Estádio da Luz", garante.

O Benfica-Spartak Moscovo, a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões está marcado para esta terça-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.