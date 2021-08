João Mário volta aos convocados do Benfica

Yaremchuk, que já esteve no banco com o Moreirense, espreita nova possibilidade de se estrear pelos encarnados. O desafio com o Spartak de Moscovo, a contar para a 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, realiza-se esta noite, às 20h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto, Grimaldo, Morato, Diogo Gonçalves e Gil Dias;

Médios: Gedson, Weigl, Florentino Luís, Pizzi, Taarabt, João Mário e Meite;

Avançados: Rafa, Everton Cebolinh, Gonçalo Ramos, Waldschmidt, Yaremchuk e Carlos Vinícius.