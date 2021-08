João Mário: "É sempre especial marcar no primeiro jogo com adeptos"

João Mário fez o seu primeiro jogo no Estádio da Luz, enquanto jogador do Benfica, e marcou um dos golos da vitória, por 2-0, frente ao Spartak de Moscovo.

"É sempre especial marcar um golo no primeiro jogo com adeptos aqui na Luz. Gerimos muito bem o jogo, estamos de parabéns por seguir para o 'play-off'", diz, à BTV:

Questionado sobre a rápida adaptação ao plantel, João Mário explica que conhece bem as ideias de Jorge Jesus.

"Conheço bem as ideias do mister e sei o que gostas. Dou-me bem com o Pizzi e o Rafa, já estava habituado a jogar com eles antes e isso faz a diferença", termina.