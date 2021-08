Se Gonçalo Ramos estiver apto, é ele e mais dez

Jorge Jesus garante que se estiver em boa condição física, Gonçalo Ramos vai manter a titularidade no ataque do Benfica frente ao Spartak, depois de pela primeira vez na carreira ter tido estatuto na I Liga, no jogo com o Moreirense.

O treinador apreciou o desempenho e o esforço que o jovem avançado mostrou no arranque do campeonato: "Se o Gonçalo Ramos estiver recuperado, vai jogar. Foi o jogador que mais quilómetros correu [em Moreira de Cónegos]. Correu quase 13 quilómetros, o que é difícil para um avançado. A equipa tinha menos um jogador e ele ajudou até ficar arrasado".

Jesus considera que a evolução de Gonçalo Ramos é natural, porque o ano de trabalho que te com ele serviu para que o avançado crescesse e entendesse melhor as ideias do treinador.

Gonçalo entra nas contas para esta temporada, mas há avançados que não têm lugar garantido no plantel, como Carlos Vinícius, que ainda não foi utilizado, Seferovic e Darwin, que têm sido notícia nas páginas do mercado de transferências.

Em entrevista à Renascença, Rui Águas disse que será um risco prescindir de Carlos Vinícius e Seferovic. Jesus, para já, não aborda o tema, porque a sua preocupação principal é qualificar o Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Não vou riscar ninguém. O objetivo é ganhar o jogo de amanhã [terça-feira]. A janela de transferências está aberta e há sempre conversas em todas as equipas do mundo", resume, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Spartak.